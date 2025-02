Manchester City v Plymouth – formazioni statistiche e anteprima

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-28 11:23:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals:Notizie della squadra dicontroÈ probabile che Guardiola apporti cambiamenti e ruoti la sua squadra. Erling Haaland è tornato da un infortunio per segnare il vincitore contro il Tottenham a metà settimana, ma sarebbe una sorpresa vederlo ricominciare, mentre artisti del calibro di Jack Grealish, Kevin de Bruyne, Ilkay Gundogan e James McAtee sperano di giocare dopo essere stati in panchina a Londra.John Stones, Manuel Akanji e Rodri rimangono feriti e Oscar Bobb non si prevede che neanche presenteranno neanche, ma Claudio Echeverri potrebbe essere caratterizzato per la prima volta da quando si sono uniti al club.potrebbe essere senza Ryan Hardie, che ha segnato il vincitore contro il Liverpool, mentre Muhamed Tijani è fuori con un infortunio al tendine del ginocchio.