Ilgiorno.it - Mammografia, screening e vaccino anti Papillomavirus gratis in Lombardia: quando e dove

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 28 febbraio 2025 – In occasione della Giornata mondiale per la lotta contro ilumano ( Hpv) e della Giornata internazionale della donna, Regioneorganizza una serie di iniziative gratuite per sensibilizzare la popolazione sull'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce. Gli enti del Servizio sanitario regionale, in collaborazione con le Agenzie di tutela della salute (Ats) e le Aziende socio sanitarie territoriali (Asst), offrirannomammografico,Hpv e vaccinazioneHpv. Lomammografico LoHpvLomammografico Lomammografico - informa una nota regionale - è rivolto alle donne tra i 45 e i 49 anni che non abbiano fatto unanegli ultimi 12 mesi, e alle donne dai 50 ai 74 anni che non abbiano effettuato unanegli ultimi 24 mesi; l'esame si può prenotare tramite la piattaforma prenotasalute.