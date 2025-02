Lanazione.it - Maltempo, il Carnevale slitta a martedì

Pontedera, 28 febbraio 2025 – Ildi Pontedera, in programma inizialmente per il pomeriggio di domani, 1° marzo,prossimo, 4 marzo. La motivazione è legata alle avverse previsioni meteo che, proprio per la giornata di domani, indicanocon possibilità di pioggia. Il programma resta invariato: - alle ore 15 in piazza Cavour laboratori e giochi per bambine/i a cura di Arciragazzi. Animazione ed esibizione di allieve e allievi della scuola di circo Chez Nous le Cirque e angolo di letture a cura della Biblioteca Gronchi; - ore 15.30 prima parata di Mondocon partenza da Piazza Cavour: guidato dalle Api Piaggio Mascherate (elaborate dall’Associazione The Factory – Maurizio Panicucci e dall’artista Letizia Cucciarelli), ci sarà un gruppo itinerante di musicisti e danzatori provenienti da diversi paesi dell’Africa, del Sud America e dell’Europa, mascherati da Giada Fedeli, insieme al clown Rufino con “Fausto Barile, l’uomo con il teatro dentro” e la Compagnia Il Teatro del Fantastico con “Medoro e Malacoda”; - ore 16 davanti agli ex Magazzini Chiarugi i cantastorie Felice e Celina con “Storie da fiera”; - ore 17.