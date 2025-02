Dilei.it - Malgioglio, l’incognita Eurovision e il caso-Espresso Macchiato: “Tommy Cash provocatore”

Cristianoha parlato. Mentre resta incerta la sua partecipazione all’Song Contest di quest’anno in qualità di conduttore (per l’Italia), l’artista si èduramente contro il “, diventato un vero e propriocon il brano. C’è chi ne apprezza l’estro e l’ironia e chi, come lui, ritiene che sia offensivo. Intanto è già diventata una hit, virale su ogni social e canticchiata da grandi e piccini. E non è poco.Cristianocontrodi“Chi conosce bene, come me che mi interesso spesso dei fenomeni musicali anche dell’Europa dell’est, sa che ha fatto spesso operazioni per far parlare di sé”, ha dettoad Adnkronos. Verrebbe da dire: perché lamentarsene, allora?nasce come rapper in Estonia ma si è dedicato in passato alla street art ed è anche un appassionato di moda, che usa come uno strumento da piegare a suo piacimento per esprimere concetti talvolta assurdi e creare situazioni, quasi degli happening, con l’intenzione di lasciare il segno.