Malagò, si allontana il quarto mandato al Coni: alcuni presidenti hanno smentito la firma della lettera (CorSera)

Sono sempre più basse le speranze per Giovannidi restare alla presidenza delper un ulteriore.SiilalperSecondo quanto riportato dal CorriereSera:Si è aperta la lotta alla sua successione. Informato dell’arrivo di unata da 43federali che chiedevano (tra altre cose) una modificalegge per consentire il, Andrea Abodi ha replicato gelido. «Lanon sarebbe una novità e il mondo sportivo è molto più di 43». Dopo pochi minuti, il fronte deitari si è sbriciolato. «Personalmente non hoto nulla — ha precisato il numero uno del volley Giuseppe Manfredi — anzi ho detto a chi mi aveva interpellato che non sono d’accordo a superare i tre mandati». A Manfredi si sono uniti il presidente del pentathlon Bittner, ma anche dello sci Roda e del ghiaccio Gios.