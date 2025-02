Juventusnews24.com - Maifredi si toglie un sassolino: «Da mesi vengo associato a Thiago Motta, ma cosa c’entro io con lui?! Non escludo gli sia successa questa cosa»

di Redazione JuventusNews24, ex allenatore della Juve, si è espresso così a proposito die della sua stagione in bianconero. Le paroleGigi, ex allenatore bianconero, ha parlato al Corriere dello Sport die della Juventus.PARAGONE CON– «Daaddirittura a, maio con? Io avevo quattordici giocatori e due stranieri, anziché trenta. Nelle prime venti partite eravamo primi o secondi, la situazione precipitò a febbraio, a Genova con la Samp, dove nel primo tempo avevamo giocato un calcio eccezionale».ERRORI DI– «Ha trenta giocatori, uno più bravo dell’altro, ha sbagliato a voler portare a Torino il calcio che aveva mostrato a Bologna. Dove aveva Aebischer, Freuler e Ferguson, un centrocampo di altissimo livello intellettuale e molto ricettivo.