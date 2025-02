Ilnapolista.it - Maifredi: «Non c’entro nulla con Motta, la mia Juve fu a lungo ai primi posti»

Leggi su Ilnapolista.it

Gigiè stato il Thiagodi oltre trent’anni fa. Ingaggiato dallantus per portare il calcio spettacolo, finì’ malissimo. Lo intervista Ivan Zazzaroni per il Corriere dello Sport.: «Cosaio con? Nelle prime venti di campionato eravamoo secondi»«Da mesi vengo associato addirittura a, ma cosaio con? Io avevo quattordici giocatori e due stranieri, anziché tre. Nelle prime venti partite eravamoo secondi, la situazione precipitò a febbraio, a Genova con la Samp, dove nel primo tempo avevamo giocato un calcio eccezionale».Cosa accadde lo sappiamo.«Il buon arbitro Amendolia concesse un rigore da radiazione immediata. Galia anticipò Mancini che cadde in area. Vialli, 1 a 0. Lì mi accorsi che la società contava poco politicamente.