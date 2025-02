Sport.quotidiano.net - Magnino, la lezione del dottore gialloblù: "Le 114 gare, la serenità di Mandelli, il futuro"

Nel novero di chi può contare 100 presenze (114, per la precisione) con la maglia canarina, c’è Luca. Testa e gambe, verrebbe da dire. Mai domo in campo, sognatore e studente fuori. Tre anni esatti a Modena, da leader silenzioso. Ma il ragazzo è tutto da scoprire per il percorso, non banale, fuori dal rettangolo. A partire dagli studi e dalla recente laurea. Perché ha scelto di laurerasi? "Sono convinto sia formativo, personalmente. Avevo iniziato l’Università pubblica a Udine, in presenza. Poi l’ho lasciata e due anni fa l’ho ripresa, voglioso di finirla. E ora mi sono iscritto anche alla Laurea Magistrale". Cosa studierà? "L’indirizzo si chiama Management e Innovazione. Mentre la triennale era di Economia Aziendale, all’Università Telematica Pegaso". Ma dove ha trovato il tempo per studiare? "Ho imparato a gestire i momenti della giornata.