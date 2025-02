Ilgiorno.it - Magistrati in sciopero, aderisce l’80%: "Usciamo dal palazzo e parliamo ai cittadini"

Dall’ex magistrato simbolo di Mani Pulite Gherardo Colombo arriva l’invito ad "andare fuori dale parlare con i". Il presidente del Tribunale, Fabio Roia, esprime tutta la sua preoccupazione: "Ho paura quando non si rispettano le sentenze e quando si vogliono le sentenze piegate alle aspettative politiche". Lanciano l’allarme la procuratrice generale, Francesca Nanni e il presidente della Corte d’Appello Giuseppe Ondei: la riforma "non renderà più efficiente e veloce il processo penale, prima emergenza" da risolvere, e quindi "non inciderà in alcun modo sul sistema della giustizia, ossia sulla sua efficienza". A Milano ha raccolto un’adesione di circa, in linea con il dato nazionale, lodeiproclamato dall’Anm contro una riforma che tra separazione delle carriere e doppio Csm, avrà delle conseguenze ritenute "devastanti".