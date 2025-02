Macron spinge sui dazi Ue contro gli Usa | Risponderemo a Trump su alluminio e acciaio Il sospetto sul malinteso per l’Iva

Leggi su Open.online

Occhio per occhio, dente per dente: questa la posizione dell’Ue riguardo alla promessa americana di introdurredoganali del 25% su tutti i prodotti provenienti dall’Europa è ben chiara. Lo avevano già anticipato mercoledì 26 febbraio dalla Commissione europea pochi minuti dopo l’annuncio del presidente statunitense Donald, lo ha ribadito venerdì il presidente francese Emmanuel. «Se verranno confermati isu, gli europei risponderanno», ha detto l’inquilino dell’Eliseo da Porto in una conferenza stampa congiunta con il primo ministro portoghese Luis Montenegro. «Ci saranno tariffe reciproche. Noi dobbiamo difenderci, dobbiamo proteggerci».e le «poche speranze» di trattare conDi trattare con, ormai, non se ne parla più È il Guardian a rivelarlo citando proprio il presidente francese, secondo cui ci sarebbero «pochissime speranze» di far cambiare rotta a Washington.