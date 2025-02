Juventusnews24.com - Macca rivela: «Non vedevo l’ora di venire a Torino. Mister Brambilla ci ha dato tranquillità e fiducia. Questo bianconero è il mio punto di riferimento»

di Redazione JuventusNews24, centrocampista della Juventus Next Gen, ha analizzato il suo arrivo in: tutte le dichiarazioniIl centrocampista della Juventus Next Gen Federicoha parlato a TuttoC per analizzare il suo arrivo in.PAROLE – «Sono molto legato a casa mia, lasciarla è stato difficilissimo. A Francavilla sono arrivato l’ultimo giorno di mercato, non è stata una scelta su cui ho potuto ragionare molto, è stato un prendere o lasciare. I primi due mesi ho sofferto molto la lontananza, ma alla fine questa esperienza mi ha aiutato a crescere più velocemente».INTERESSE DELLA JUVE – «L’interessamento è nato tempo fa, l’operazione si sarebbe potuta concretizzare anche prima. Nelle finestre di mercato sono sempre stato ansioso perché nondie fortunatamente questa estate siamo riusciti a chiudere, per me è stato un passo importante».