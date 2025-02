Ilrestodelcarlino.it - Ma i contrari affilano le armi: "Norma confusa, ricorsi possibili"

Un ‘nemico’ temuto da molti automobilisti. Sempre più controversi i pareri sullo Scout speed, il nuovo sistema di rilevazione della velocità (e non solo), che può essere montato sulle auto dei vigili urbani o della polizia stradale. E’ l’ultimo modello di autovelox, in grado di riprendere la velocità delle auto sia ferme che in movimento, capace di documentare i divieti di sosta, senza, di fatto, dover lasciare copia delle contravvenzioni sul veicolo. Per alcuni legali cesenati c’è il rischio che la questione sfugga di mano, oltrepassando il limite della legalità. "Lo Scout speed non è legittimo da un punto di vista giuridico – dice l’avvocato Nico Bartolucci – perché la legge prevede la ‘presegnalazione’ in strada di uno strumento che controlli la velocità. Se un automobilista prende una multa con l’autovelox, e questo non è segnalato, il conducente vincerà il ricorso in tribunale.