M.S.Severino città degli eventi: "Note in strada" accende il centro

Mercato S.riempie ilcittadino di musica ed animazione.Lo farà giovedì 6 marzo con l’evento ‘in’, a partire dalle 18, con spettacoli live in contemporanea su più piazze e la chiusura a cura della band Skizzekea.Un evento a tutto tondo e per tutti i gusti, nelle corde di grandi e piccoli, nato dall’iniziativa dei commercianti con la spinta di promozione territoriale dell’Amministrazione in carica.Si comincia dalle 18 con l’intrattenimento per i più piccoli, con truccabimbi, mascotte e caricature, mago e spettacolo con i cavalli (a cura dell’ASD ‘I cavalieri delle poiane’).Dalle 18.30 alle 20.30 spazio alla musica con Maryana & Bros Beat in piazza Dante, Mag Mares su corso Diaz, Tony Ray Live Show in piazza Garibaldi, dj set con Gerado Lambiase in via Roma.