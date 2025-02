Thesocialpost.it - L’Unione Europea risponde ai dazi di Trump: il rischio di una recessione globale

Leggi su Thesocialpost.it

si prepara a una risposta “ferma e proporzionata” aiimposti dagli Stati Uniti. Il commissario europeo agli Affari economici, Valdis Dombrovskis, ha definito “ingiustificati” iannunciati dal presidente Donald, sottolineando che potrebbero portare a unacon una contrazione del PIL mondiale fino al 7%.Le conseguenze economicheSecondo le stime del Fondo Monetario Internazionale, l’impatto dei nuoviamericani potrebbe equivalere alla perdita del Pil combinato di Germania e Francia. “Ci dispiace per le dichiarazioni die siamo preoccupati per gli effetti sulla crescita economica sia in Europa sia negli Stati Uniti. Rischiamo una frammentazione economica“, ha dichiarato Dombrovskis in un’intervista a Repubblica.Di fronte a questo scenario, Bruxelles è pronta a reagire con misure di ritorsione.