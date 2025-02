Sport.quotidiano.net - Lukaku-Lautaro, carissimi nemici. Napoli-Inter, riflettori sui bomber . Da inseparabili compagni a rivali

C’era una volta la Lu-La (oggi evolutasi nella. Thu-La), ovvero la sintesi di un attacco da favola in cui RomeluMartinez erano i punti di forza dell’di Antonio Conte, quella dello scudetto numero diciannove. Oggi c’è Marcus Thuram al posto di, e i duedi un tempo sono diventati ““ (qualcosa in più del semplice essere) molto distanti. Perché al “Toro“ e ai tifosi (di cui si ricordano le sonore contestazioni nei confronti dell’ex beniamino quando è tornato a San Siro) quel tradimento del belga nell’estate del 2023 proprio non è andato giù: la promessa di riprendersi l’da una parte e il flirt con la Juventus dall’altra. Per poi trasferirsi alla Roma, senza Champions e senza troppe prospettive. Infatti dopo l’esperienza in maglia giallorossa Romelu è rimasto a spasso, aspettando la telefonata del “mentore“ Conte, che l’ha voluto fortemente al