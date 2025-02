Ilgiorno.it - Luisago, Fabio Mazzetto trovato morto in un corso d'acqua: la Procura dispone l'autopsia

, 28 febbraio 2025 – Al momento del suo ritrovamento, nel primo pomeriggio di ieri, tutti hanno pensato a un malore. Anche il personale sanitario del 118, che ha confermato la morte di, operaio di 51 anni di Mozzate. Ma il magistrato di turno delladi Como, Giuseppe Rose, ha deciso di dare incarico al medico legale per svolgere un’che tolga ogni dubbio sulle cause del decesso. Il ritrovamento A trovarlo, verso le 15, sono stati alcuni colleghi, che non lo vedevano da almeno mezz’ora. L’uomo era riverso in und’poco distante dalla ditta Seride di via Gorizia a, in cui lavorava. La scelta della Pocura Quando è sparito, stava svolgendo lavori di manutenzione all’esterno, e nessun testimone era presente al momento in cui l’uomo ha perso la vita.