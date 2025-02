Laverita.info - L’Ue non è «nata per fregare gli Usa». Ma oggi è una grana per lo Zio Sam

Tusk e Metsola rispondono all’accusa di Trump, storicamente infondata. Però ora i fondamentali economici dell’Unione,per volere di Washington in chiave anti-Mosca, sono diventati un problema per Donald & C.