Iltempo.it - L'Ue dà il benservito al Nutriscore. Ma da Bruxelles nascondono l'addio al folle diktat

Il tentativo di allargare a tutta l'Ue il, un sistema di etichettatura degli alimenti che usa i colori e le lettere in uso in Francia e altri Paesi europei, è fallito. A svelarlo è stata un'inchiesta della cellula investigativa di Radio France, secondo la quale la Commissione Europea ha «rinunciato» ai suoi intenti, «sotto la pressione delle lobby dell'Italia». Interrogati in merito oggi adurante il briefing, i portavoce dell'esecutivo Ue hanno evitato di rispondere, come accade sempre più spesso, alle ripetute domande dei cronisti sull'argomento, ammettendo tuttavia che resta «una sfida» raggiungere «soluzioni comuni» su una materia simile. I portavoce non hanno mai smentito quanto riportato da Radio France, cosa che, in mancanza di indicazioni contrarie, suona come una conferma.