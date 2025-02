Gamerbrain.net - Luce Trionfale: Nuova Espansione di Pokémon Trading Card Game Pocket

L’attesa è quasi giunta al termine: il 28 febbraio 2025 segnerà il lancio ufficiale di, ladi. Questarelease promette di rivoluzionare il gioco con carte potentissime, nuove meccaniche e strategie mai viste prima. Gli allenatori di tutto il mondo sono impazienti di scoprire le sorprese che li attendono nei pacchetti dell’.Le Carte diGià ConfermateSebbene l’elenco completo delle carte non sia ancora stato rivelato, alcune delle più attese sono già state confermate. Ecco un’anteprima delle 15 carte che troveremo sicuramente nei pacchetti di:Leafeon EX (Tipo: Erba, Rarità: 4)Carnivine (Tipo: Erba, Rarità: 3)Heatran (Tipo: Fuoco, Rarità: 3)Abomasnow (Tipo: Acqua, Rarità: 3)Raichu (Tipo: Elettro, Rarità: 3)Rotom (Tipo: Psico, Rarità: 3)Tyranitar (Tipo: Lotta, Rarità: 3)Crobat (Tipo: Buio, Rarità: 3)Magnezone (Tipo: Acciaio, Rarità: 3)Probopass EX (Tipo: Acciaio, Rarità: 4)Arceus EX (Tipo: Incolore, Rarità: 4)Shaymin (Tipo: Erba, Rarità: 1 Stella)Magnemite (Tipo: Elettro, Rarità: 1 Stella)Glaceon EX (Tipo: Acqua, Rarità: 2 Stelle)Irida (Tipo: Supporto, Rarità: 2 Stelle)Questa selezione di carte porterà nuove dinamiche e un rinnovato interesse nel gioco, grazie all’inserimento diEX e carte di supporto strategiche.