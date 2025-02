Juventusnews24.com - Lucca Juventus, l’attaccante dell’Udinese finisce nei guai? L’annuncio di Runjaic spiazza tutti: ecco cosa succederà

di RedazioneNews24nei? Tutte le dichiarazioni dell’allenatore dei friulaniL’allenatoreha parlato in conferenza stampa di quanto accadato con, attaccante accostato al calciomercato Juve, in Lecce-Udinese. Pace fatta col club e domani il giocatore sarà titolare contro il Parma.PAROLE – «Ne abbiamo parlato a livello interno,si è già scusato anche pubblicamente citando la frase ‘Volevo essere un duro’ sui social. Sono episodi negativi che possono avere riflessi però positivi, abbiamo posto l’accento sul fatto che il gruppo viene prima di tutto, i valori che rappresentiamo devono farlipropri. E’ un singolo caso, non bisogna andare oltre rispetto a quanto accaduto nella singola partita, c’è una buona atmosfera in squadra.