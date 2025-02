Oasport.it - Lotta, Aurora Campagna ed Elena Esposito subito eliminate nella Ranking Series di Tirana

Quest’oggi si è disputata a(in Albania) la terza giornata del Muhamet Malo 2025, secondo appuntamento stagionale del circuitodiolimpica. Il programma odierno prevedeva lo svolgimento di quattro categorie di peso femminili e due riservate alla greco-romana, con il movimento azzurro che faceva il suo debuttokermesse.Purtroppo le duetrici italiane in gara non sono riuscite a salire sul podio nelle rispettive categorie, uscendo di scena nei turni eliminatori e non raggiungendo le fasi finali del torneo.ha rimediato tre sconfitte (tutte prima dello scadere del tempo regolamentare)Pool A dei -59 kg contro Anastasiia Sidelnikova (AIN), Solomiia Vynnyk (Ucraina) ed Erika Bognar (Ungheria).Nessuna vittoria anche per, eliminata ai quarti (dopo aver saltato il primo turno con un bye) nei -62 kg dalla tedesca Anne Beatrice Nuernberger con il punteggio di 8-2 ed estromessa da un ipotetico ripescaggio dopo la sconfitta della teutonica in semifinale con la bulgara Bilyana Dudova.