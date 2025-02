Ilrestodelcarlino.it - Lotta alla sosta selvaggia: "Scout speed sarà usato per servizi mirati, più sicurezza e ordine"

"Metto le mani avanti, col sorriso, ma con fermezza., la telecamera in dotazionepolizia locale che da ora verrà utilizzata per contrastare i fenomeni di, non servirà a fare cassa, ma a garantire. Parleranno i fatti". L’assessorelegalità Luca Ferrini, fautore dell’introduzione della strumentazione elettronica su un’auto della polizia locale in movimento per la città, torna sull’argomento appena annunciato e già finito al centro di tante perplessità. A partire da quelle di chi teme l’avvento di un nuovo ‘sceriffo digitale’ nelle mani dell’amministrazione comunale. Assessore Ferrini, introdurre nuovi modi per comminare sanzioni, significa imboccare una strada in salita in termini popolarità. "Me lo aspettavo, ovviamente. Ma rivendico con forza la scelta e le motivazioni che mi hanno portato ad adottarla".