Lotta ai tumori, riparte la campagna di controlli

La Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate rilancia la prevenzione oncologica: visite gratuite a Corbetta e Dairago. Lacontro idal territorio. Grazie all’impegno della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, la prevenzione oncologica torna protagonista nel 2025 con un calendario di visite gratuite dedicate ai residenti e ai soci di Ccr Insieme Ets. Un’iniziativa che, attraverso la collaborazione con le amministrazioni comunali e l’associazione Salute Donna Odv di Magenta, si pone l’obiettivo di offrire alla cittadinanza strumenti concreti per la diagnosi precoce e la tutela della salute. Il presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate ha ribadito con forza il valore di questo progetto, sottolineando come la prevenzione rappresenti un pilastro imprescindibile per il benessere collettivo.