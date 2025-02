Lotito furioso per i torti arbitrali | Ciò che succede da anni è sotto gli occhi di tutti

Leggi su Ilnerazzurro.it

Il gol del vantaggio di Marko Arnautovic nel quarto di Coppa Italia tra Inter e Lazio continua a far discutere. Le polemiche sul gol che ha sbloccato e indirizzato la partita non accennano a placarsi.Nonostante la nota ufficiale dell’AIA il malumore in casa Lazio sembra persistere, anche se, in realtà, la società biancoceleste accusa il sistema di un ben più ampio insieme di episodi a suo svantaggio, e che non si limita al singolo episodio di San Siro giudicato comunque poi valido dai vertici secondo regolamento ufficiale.La nota del MessaggeroIl quotidiano Il Messaggero ha raccolto le parole del presidente biancoceleste, Claudio: “Non commento, ma quello chedaglidi, anche se qualcuno fa finta di non vederlo”. Il numero uno laziale va dunque ben oltre l’episodio avvenuto lo scorso martedì, e accusa addirittura una sorta di atteggiamento penalizzante nei confronti della sua squadra che va avanti da