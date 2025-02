Gamerbrain.net - Lost Records Bloom and Rage Recensione: Viaggio nei ricordi e nelle emozioni

Conand, Dontnod torna a esplorare le profondità dell’animo umano, questa volta attraverso una narrazione che si sviluppa su due linee temporali distinte. Se Life is Strange aveva catturato il cuore dei giocatori con il suo mix di soprannaturale e dramma adolescenziale,abbandona gli elementi paranormali per concentrarsi sul potere della memoria e sulla soggettività dei.Un tuffo negli anni ’90 tra nostalgia e segreti sepoltiIl gioco ci porta a Velvet Cove, una cittadina apparentemente anonima, ma capace di evocare quel senso di malinconia e nostalgia tipico delle storie di Dontnod. La trama ruota attorno a Swann Holloway, che nel 2022 si trova a fare i conti con un segreto legato alla sua adolescenza nel 1995. La narrazione alterna presente e passato, con flashback che emergono in modo fluido attraverso dialoghi, registrazioni e oggetti che risveglianosopiti.