L' orto americano è l' horror gotico di Pupi Avati un film che sa parlare d' amore

Mentre le luci si accendono in sala, rimango assorta con gli occhi fissi sullo schermo: al suo 55/oil Grandeancora una volta sorprende e ti ruba il cuore, perchè è un vero regista, non un improvvisatore autorizzato. Il suo “”, è l'esempio di un cinema che funziona, un mix trae morte che diventa il dualismo centrale della storia, nutrito da un grande tema, come gli ideali romantici e il coraggio di affrontarli.Girato in bianco e nero, appare ancora più potente, pensi ad Hitchcok, a Rosselini e De Sica, fai dei confronti, perchè ritieni cheabbia sempre cercato di manterene alto il cinema italiano, esattamente come loro. Vince anche con la forza delle idee: ha coraggio e talento innegabile. Siano nell'immediato dopoguerra, a Bologna ai tempi della Liberazione, quando un ragazzo (Filippo Scotti) , che aveva il sogno di diventare uno scrittore, incontra una bellissima, infermiera ( Chiara Caselli), che vede solo quella volta.