"L'orto americano" di Pupi Avanti: un horror gotico tra l'Emilia Romagna e il Midwest

(askanews) – Dopo aver chiuso l’ultima Mostra del Cinema di Venezia, dal 6 marzo arriva nelle sale L’orto americano diAvati, tratto dal suo romanzo omonimo. Un film, ambientato ai tempi della Liberazione, tra l’Emiliatanto cara al regista e ilamericano, con un giovane problematico, aspirante scrittore, che si innamora solo con uno sguardo di un’ausiliaria americana, per poi imbattersi anni dopo, negli Stati Uniti, in una donna che cerca disperatamente sua figlia, scomparsa in Italia. Di notte, da un orto attiguo alla casa dell’anziana, provengono strane urla e il ragazzo fa una macabra scoperta; si convince che quella scomparsa sia la sua amata e inizia una ricerca disperata che al ritorno in Italia gli farà scoprire una realtà inquietante.Atmosfere hitchcockiane, bianco e nero,Avati lo ha definito un film “pieno di cinema”.