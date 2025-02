Biccy.it - Lorenzo e Shaila dopo la puntata del GF: “È finita, ma è stato bello”

Leggi su Biccy.it

Due giorni di litigate e ieri sera al Grande FratelloGatta eSpolverato hanno deciso di prendersi del tempo. Alfonso Signorini ha chiesto all’ex velina di Striscia la Notizia di scegliere se dare una seconda possibilità al suo compagno, oppure stare un po’ da sola. La gieffina ha deciso di non tornare tra le braccia die pocoi due hanno fatto dei confessionali che sono stati trasmessi oggi nel daytime del reality.in confessionale: “Fine di una storia bellissima”.Spolverato ha dichiarato di aver capito i suoi errori, ma alla domanda degli autori se la sua relazione fosseo meno, lui ha risposto che in qualche modo doveva finire, ma che porterà semprenel cuore: “Riconosco i miei sbagli e li so, così come penso che lei abbia sbagliato e lo sappia.