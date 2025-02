Inter-news.it - Longhi convinto: «Assenze del Napoli più pesanti di quelle dell’Inter. Il motivo!»

Brunoha posto l’accento sulle varieper ile l’Inter in vista dello scontro diretto di sabato 1 febbraio. Di seguito il suo commento.IL COMMENTO – Brunosi è espresso a Radio Sportiva in relazione alla sfida clou della ventisettesima giornata del Campionato di Serie A 2024-2025 trae Inter. Il giornalista ha analizzato soprattutto un aspetto del match, ossia quello delleper ambedue le compagini: «Sommer ha un feeling particolare con i compagni, quindi può pesare la sua assenza. Ma ilsta peggio, con l’aggiunta dell’infortunio di Anguissa alle altre già definite. Darmian è una seconda linea, per cui la sua assenza è rapportata a questo. La sua assenza e quella di Zalewski e Carlos Augusto significheranno che giocheranno le prime linee per 90 minuti, cioè per tutta la gara».