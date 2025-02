Unlimitednews.it - Lombardia, Fontana “Con Ministro Salute siamo d’accordo su tutto”

MILANO (ITALPRESS) – In merito alla classifica sulla qualità delle cure stilata dal Ministero della, che ha visto la Regionearretrare in settima posizione, "non c'è nessuna necessità di sentire ilSchillaci, ndr, abbiamo un rapporto bellissimo esu. Non c'è bisogno di ripetere alquello che lui già sa. Noi vogliamo lavorare tranquilli ed evitare che qualche burocrate ci metta i bastoni tra le ruote". Lo ha detto il presidente di RegioneAttilioa margine di un evento a Palazzo Pirelli.