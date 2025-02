Ilgiorno.it - Lodi, Roberto Bolzoni ucciso a coltellate: dov’è l’arma? Test sulle tracce di sangue trovate sulle scarpe dei due indagati

– Sono stati rinvenuti ieri mattina il portafoglio e il cellulare di“Rambo“, il sessantunenne trovato senza vita il 18 febbraio,con 35nella sua automobile parcheggiata in piazza Omegna, a poche decine di metri dalla sua abitazione di via Raffaello Sanzio. Gli oggetti sono stati trovati dai carabinieri con l’ausilio dei vigili del fuoco in zona San Fereolo, nel canale che affianca via Precacesa, non lontano dall’abitazione in via Luigi Bay di Andrea Gianì, il 29enne che insieme allo zioZuccotti è indagato per omicidio. Gli inquirenti sono in possesso di diversi filmati delle telecamere di sicurezza della zona. Proprio grazie ai filmati sono arrivati al ritrovamento degli oggetti di Rambo. Nei prossimi giorni, cellulare e portafoglio saranno sottoposti alle analisi scientifiche.