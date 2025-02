Lanazione.it - "L’obiettivo adesso è reagire

San Miniato si prepara ad affrontare Borgomanero in un match cruciale per il proprio cammino, domenica alle ore 18, sul parquet di casa. Dopo la sconfitta della scorsa settima, l’Etrusca ha l’obbligo diimmediatamente per non perdere terreno in classifica e per dimostrare di essere ancora una delle squadre più solide di questa seconda fase. Difatti la battuta d’arresto contro Pavia ha lasciato rammarico, soprattutto per il modo in cui è maturata, con una partita condotta a lungo ma sfuggita nei minuti finali. Per questo il confronto con Borgomanero diventa un passaggio fondamentale e un’occasione per rialzare la testa, ritrovare la propria identità difensiva e mandare un segnale chiaro alle dirette concorrenti. Borgomanero, non sarà un avversario semplice da affrontare e la squadra arriva a questa sfida con entusiasmo e fiducia, reduce da due successi importanti contro Costone e Use, che l’hanno rilanciata nella corsa ai piani alti della classifica.