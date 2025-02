Lanazione.it - Lo spoils system della Regione. Umbria Jazz, nomina il 20 marzo

Dopo ladei super direttori, la presidente Stefania Proietti e la Giunta, continuano nell’operazione di rinnovostruttura e delle società collegate all’ente. Nell’ultima seduta infatti, l’Esecutivo regionale ha deciso di anticipare di tre settimane la scadenza dell’avviso per ladei propri rappresentanti in seno alla Fondazione. "Tenuto conto – si legge nella delibera – che in data 27 gennaio si è proceduto ad incontrare l’attuale Presidente del CdA, il Direttore ArtisticoFondazioneed il Direttore Generale, i quali hanno segnalato che procederanno alla convocazione dell’Assemblea dei soci al 18e del Cda al 28al fine di consentire con il necessario anticipo l’adempimento degli impegni per la stagione UJ2025; Nel corso dell’incontro si è ritenuto opportuno pertanto anticipare l’acquisizione delle manifestazioni d’interesse per ladei Componenti del CdA in tempo utile per la convocazione e partecipazione al CdA già calendarizzato al 282025".