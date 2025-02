Thesocialpost.it - Lo SPID diventa a pagamento? Cosa cambia per gli utenti, la novità

Leggi su Thesocialpost.it

Abbiamo imparato a conoscerlo, ci abbiamo messo tanto per attivarlo, prima con ore di fila allo sportello, poi con lunghe procedure online. Finalmente lo abbiamo installato e iniziato a usare. E ora che ci abbiamo preso dimestichezza, dobbiamo già dirgli addio. Parliamo dello. I segnali di una prossima chiusura del Sistema Pubblico di Identità Digitale aumentano infatti di giorno in giorno. A dare un’ulteriore conferma c’è la volontà del Governo di mantenere un solo sistema di identità digitale, propendendo per la Carta d’Identità Elettronica. Lapiù significativa di questi giorni proviene da Aruba, uno dei principali provider di identità digitali in Italia, che ha deciso di non offrire più gratuitamente il suo. Vediamo.Leggi anche: Dove non dovresti mai nascondere i soldi in casa e perché.