Lo scrittore di Conclave snobba la notte degli Oscar 2025 | Non voglio stare sveglio tutta la notte

Mi si nota di più se dico che andrò a dormire o che aspetterò con ansia l’apertura della busta? LoRobert Harris avrà pensato la seconda oppure semplicemente potrà attendere di sapere se– dato tra i favoriti come miglior film – vincerà la statuetta dell’Academy ora che le quotazioni di Emilia Perez (13 nomination) sono in caduta libera. L’autore del romanzo da cui è tratto il film non ha intenzione di rea guardare la cerimonia2005. Lobritannico preferisce aspettare di vedere come andrà la pellicola, che è in gara in ben otto categorie, tra cui miglior film, domenica sera.“Queste cose sono un po’ stressanti e nonlae sentirli dire che il vincitore è. Anora alle quattro del mattino”, ha detto ridendo dal suo studio di Londra facendo riferimento al fuso orario che lo obbligherebbe a rela