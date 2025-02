Quotidiano.net - Lo sciopero delle toghe. Gratteri spariglia le carte: "Favorevole al sorteggio"

Un’adesione media che sfiora l’80%, con punte del 90% a Milano. E un flash mob davanti al Palazzaccio in restauro con i soldi del Pnrr. Lodei magistrati contro la riforma della giustizia targata Carlo Nordio porta la premier Giorgia Meloni a far sapere che il 5 marzo avrà un incontro con i vertici dell’Associazione nazionale magistrati e con l’UnioneCamere penali e il governo a dire di essere aperto al dialogo con le. Aprendo anche sultemperato e sulle quote rosa. LOA Roma la giornata di astensione dal lavoro proclamata dall’Anm comincia davanti alla sede della Corte di Cassazione. Un centinaio di giudici si presenta conindosso, coccarde tricolore sul petto e la Costituzione alzata al cielo. A parlare con i giornalisti è Silvia Albano di Magistratura Democratica, protagonista del primo colpo di piccone al Decreto Albania: "Mi sembra che gli obiettivi reali siano molto chiari: questa riforma è tesa a ridimensionare l’indipendenza della magistratura nel suo complesso".