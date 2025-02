Liberoquotidiano.it - "Lo dico in modo più che serio, grazie alla Santanché!": Bruti Liberati fa sbiancare Parenzo | Video

"Loinpiù che". Edmondo, critico nei confronti della riforma della Giustizia voluta dal governo, si complimenta con Daniela Santanchè. "Io non parlo mai di politica - premette l'ex presidente dell'Associazione nazionale magistrati a L'Aria Che Tira su La7 -. Apprezzo moltissimo le dichiarazioni della ministra Santanchè, perché ha riportato nei termini corretti il rapporto tra politica e giustizia". Per, "che si dimetta o no è un problema politico e non di procedimenti giudiziari". Da qui il plauso: "all'Onorevole Santanchè che ha rimesso in piedi le separazioni dovute". Un endorsement che lascia di stucco lo stesso conduttore, David: "Ma dici sulo sei ironico?". "No, sono serissimo", replica senza mezzi termini il magistrato.