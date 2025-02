Oasport.it - LIVE Skicross, Gudauri 2025 in DIRETTA: tre azzurri ai quarti, ora Jole Galli

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA08:59 Inizia la gara femminile. Questa la startlist del primo quarto di finale:Gantenbein (SUI)Grillet Aubert (FRA)Hoffos (CAN)Errard (FRA)FEMMINILI08:57 Salto di porta anche per Raffort! Ringrazia l’americano Del Bosco, aiin compagnia di Tchiknavorian.08:56 Hronek ha inforcato! Passano aii francesi Raffort e Melvin Tchiknavorian.08:54 Batteria sotto revisione della giuria. Si valuta un possibile salto di porta del tedesco Hronek, primo al traguardo.08:51 Col brivido Dominik Zuech riesce ad approdare aidi finale! Bene l’azzurro, secondo alle spalle del canadese Katrusiak. Ultimo ottavo che sta per iniziare. Al via Tchiknavorian M. (FRA), Raffort (FRA), Del Bosco (USA), Hronek (GER).08:48 Fuori Howden! Grossa sorpresa sulle nevi georgiane.