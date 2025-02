Oasport.it - LIVE Skicross, Gudauri 2025 in DIRETTA: Deromedis e Galli volano in big final!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09:38 Smallvinta dalla canadese Courtney Hoffos dinanzi a Foedermayr, McEwen ed una sconsolata Gantenbein.09:35 Si parte come di consueto dalla smallfemminile. Queste le protagoniste:Gantenbein (SUI)Hoffos (CAN)McEwen (CAN)Foedermayr (AUT)I09:32 Semie dominata dallo svizzero Baur, mentre Sugai è nuovamente lestissimo nell’approfittare del contatto tra Tchiknavorian e Del Bosco.09:29 SIMONE C’E’!prende la prima posizione sin da curva 1 ed evita la bagarre con gli avversari che lottano per la seconda posizione. E’ bigper l’azzurro e per lo svedese Erik Mobaerg. Di seguito i protagonisti della seconda semie:Tchiknavorian M. (FRA)Baur (SUI)Sugai (JPN)Del Bosco (USA)09:27 Emozioni azzurre senza sosta.