Oasport.it - LIVE Skicross, Gudauri 2025 in DIRETTA: Deromedis domina e dà una netta spallata in classifica! Seconda Jole Galli!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10:00 Si chiude qui la nostratestuale di gara-1 di. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata.09:58vola a 739 punti ingenerale, portando il vantaggio sul più immediato inseguitore ad oltre 100 punti, con Wilsmann che resta dunque ancorato a 620. E domani si replica con la quintultima gara stagionale.09:55 Secondo posto per un mai domo Ryo Sugai, completa il podio lo svedese Erik Mobaerg.09:53MONDIALE! Dominio totale di Simone, non ce n’è per nessuno! Terza vittoria stagionale per l’azzurro, che vola via ingenerale! Il campione del mondo detta legge!09:52 Ottima partenza di, che si piazza al comando dopo curva 1.