LIVE Skicross Gudauri 2025 in DIRETTA | Deromedis cerca punti preziosi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale della gara valevole per la Coppa del Mondo didi. Sulle nevi georgiane una due giorni fondamentale in chiave classifica generale, con Simoneche va a caccia diper conservare e fortificare la leadership dopo il passo falso del tedesco Florian Wilmsmann.L’azzurro si è ben disimpegnato nelle qualificazioni chiudendo al primo posto e potrà beneficiare dello stop di Wilmsmann. Il tedesco, secondo in classifica a soli 19da, non è riuscito a qualificarsi per le fasi finali. Promossi agli ottavi anche Federico Tomasoni, Yanick Gunsch ed Edoardo Zorzi. Parsi in ottima forma il francese Melvin Tchiknavorian, il canadese Reece Howden e lo svedese David Mobaerg.