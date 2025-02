Oasport.it - LIVE Sci alpino, SuperG femminile Mondiali juniores 2025 in DIRETTA: Sara Thaler ci riprova

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale deldeidi sci. A Tarvisio si chiude la prima fase della competizione iridata dedicata alle gare veloci con l’Italia che spera di salire sul podio dopo il settimo posto colto in discesa da.Proprio la ventunenne originaria di Ortisei è la prima freccia che la spedizione italiana scoccherà dal proprio arco. L’azzurra, che partirà con il pettorale n.16, dovrà fare i conti sulle scatenate elvetiche Stefanie Grob e Jasmin Mathis, che ieri hanno firmato la doppietta nella strana discesa libera divisa in due manche. Italia che schiererà inoltre Camilla Vanni (7), Ludovica Vittoria Druetto (28) e Ludovica Righi (29).In lizza per un posto sul podio le americane Annika Hunt e Tatum Grosdidier, le austriache Victoria Olivier e Viktoria Buergler, e la francese Garance Meyer.