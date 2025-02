Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa Kvitfjell 2025 in DIRETTA: tra poco si comincia, pettorale basso per Brignone

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA10.22 Purtroppo non ci sarà Sara Allemand, infortunata al ginocchio dopo la caduta in prova di ieri.10.21 I pettorali di partenza delle italiane: 4 Marta Bassino, 6 Federica, 10 Laura Pirovano, 15 Sofia Goggia, 16 Elena Curtoni, 18 Nicol Delago, 34 Nadia Delago, 42 Roberta Melesi, 48 Vicky Bernardi.10.19 Le atlete troveranno neve primaverile.10.19 Per Federica, a questo punto, non conta più tanto vincere o salire sul podio. Quello che conta, ormai, è stare davanti a Gut-Behrami o, al limite, perdere meno punti possibili dalla svizzera.10.18 Quella diè una pista abbastanza facile, anche se un po’ più tecnica rispetto a quella dei Mondiali. Potrebbero comunque emergere le classiche ‘slittone’ come Ledecka, Puchner e Johnson.