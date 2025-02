Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa Kvitfjell 2025 in DIRETTA: niente podio per Goggia e Brignone, ma Gut-Behrami perde punti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA11.35 Sono scese le prime 30. Al comando Huetter con 0.15 su Aicher, 0.40 su Johnson e 0.44 su. Quintaa 0.51, sesta Pirovano a 0.55. Gut-12ma a 1.10: per ora23da.11.34 La svizzera Priska Ming-Nufer è 21ma a 1.81.11.32 La veterana svizzera Michelle Gisin è 22ma a 1.90.11.32al momento guadagna 23su Gut-. Chiaramente va bene così. Le Coppe del Mondo si vincono anche con i quinti posti, non solo con le vittorie.11.32 E manca ancora la norvegese Marte Monsen, che nelle prove è stata un fulmine. La padrona di casa avrà il pettorale n.35.11.31 La svizzera Joana Haehlen è 26ma a 3.28.11.30 La 21enne Aicher è l’unica, vera polivalente in circolazione tra le giovani.