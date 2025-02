Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa Kvitfjell 2025 in DIRETTA: inizia la gara. Tra poco Bassino e Brignone

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA10.38 E’ il turno della slovena Ilka Stuhec, che in passato sarebbe andata a nozze su una pista come quella odierna.10.38non incanta neanche alla parabolica e chiude terza a 1.32.19.37 L’azzurra è già dietro di 4 decimi al primo intermedio. Il divario si amplia al secondo parziale: 0.71.19.35 Buona prestazione per Raedler, seconda a 44 centesimi. Vediamo ora Marta. Potrebbe fare fatica nei tratti di scorrimento.10.34 L’austriaca paga 0.33 al primo rilevamento e 0.10 al secondo.10.33 Wiles potrebbe davvero stupire oggi. Si porta al comando con 1.43 su Gauche. E’ il momento dell’austriaca Ariane Raedler.10.32 Wiles in vantaggio di ben 61 centesimi al primo intermedio. Margine che sale a 0.74 al secondo: la statunitense è molto scorrevole.