Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa Kvitfjell 2025 in DIRETTA: Goggia beffata per il podio, Brignone incrementa su Gut-Behrami

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA12.06 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di giornata. Domani in programma un’altra, sempre alle 10.30. Un saluto sportivo.12.05 I piazzamenti delle altre italiane: 17ma Nicol Delago a 1.25, 19ma Nadia Delago a 1.36, 22ma Elena Curtoni a 1.52. Fuori dai punti Bassino, Bernardi e Melesi.12.04 La classifica di:1. Federica(Italia) 3342. Sofia(Italia) 3103. Cornelia Huetter (Austria) 3084. Lara Gut-(Svizzera) 1975. Laura Pirovano (Italia) 16412.03 La nuova classifica generale di Coppa del Mondo, conche valica la soglia psicologica dei 200 punti.1. Federica(Italia) 10442. Lara Gut-(Svizzera) 8313. Zrinka Ljutic (Croazia) 7534.