Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa Kvitfjell 2025 in DIRETTA: Brignone in testa, ma vantaggio risicato su Stuhec

I PETTORALI DI PARTENZA10.50 L'azzurra è dietro di 0.11 al primo parziale e 0.24 al secondo. Potrebbe stare davanti a Federica.10.49 Huetter vola nettamente al comando con 51 centesimi su. Conferma dunque che ladell'azzurra era stata sì solida, ma non superlativa. Il distacco preoccupa in vista della classifica finale. Vediamo ora Laura Pirovano.10.48 Huetter dietro di appena 0.02 al primo intermedio, al secondo è avanti di 0.27.10.47 Comunque la gara diè stata solida, questo è fuori discussione. Adesso aspettiamo Gut-Behrami.10.47 Giornata da dimenticare per Venier, sesta a 1.37. Bassino è settima a 1.65. Adesso l'austriaca Cornelia Huetter, che in prove è andata davvero forte.10.46 Al primo rilevamento l'austriaca paga 35 centesimi, al secondo 66!10.