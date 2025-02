Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa Kvitfjell 2025 in DIRETTA: Brignone guadagna tanti punti su Gut-Behrami!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA11.01 L’azzurra è dietro di 2 decimi al primo intermedio e di 36 centesimi al secondo.11.00 Suter tocca la velocità di punta più alta, ma è nona a 1.18. La pista si sta rovinando? Vediamo Sofia Goggia, in corsa per la Coppa del Mondo di.11.00 Fa paura Corinne Suter. Solo 24 centesimi di ritardo al secondo intermedio, ma il divario sale a 0.78 al terzo.10.59 Gut-che ha confermato di avere grandi problemi nei tratti di scorrimento. In questo fondamentale ora ha qualcosa in meno rispetto a.10.59 Adesso, comunque vada, la giornata è già largamente positiva per Federica. Tocca alla svizzera Corinne Suter.10.58 SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! PERDESSIMIIIIIIIIIIIIII!!! Gut-è appena ottava a 1.