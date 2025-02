Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Thailandia 2025 in DIRETTA: tra poco il duello Marquez-Bagnaia nelle pre-qualifiche, si comincia alle 09.00

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA08.50 10? al via della pre-, sino a preparare i piloti.08.48dovrà trovare maggior efficienza in frenata, aspetto critico su questa pista, che per certi versi può ricordare la pista di Spielberg, in Austria.08.46 Un turno importante non solo per definire i qualificati alla Q2 e alla Q1, ma anche per provare la condizione sui long run, pensando soprattutto alla Sprint Race.08.44 Le condizioni di pista sono ideali. C’è il sole a Buriram e quindi i piloti dovranno badare in particolaretemperature sull’asfalto, in funzione della gestione degli pneumatici.08.42 Vedremo se ci sarà la riconferma di Franco Morbidelli nel turno che sta per partire, prestando attenzione a Bezzecchi con l’Aprilia.08.40 Marc, per contro, ha fatto vedere lo stesso feeling dei test, volendo anche mettere un po’ di pressione al proprio compagno di box.