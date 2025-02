Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Thailandia 2025 in DIRETTA: Marquez velocissimo in FP1, Bagnaia annaspa. Alle 9.00 le pre-qualifiche

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA08.20 Sul circuito di Buriram si è iniziato a girare nella nottata italiana e in questo turno si andranno a definire i piloti che prenderanno parte alla Q1 e alla Q2 delledi domani. È quindi una sessione importante.08.18 Buongiorno e bentrovati alladelle pre-del GP di, primo appuntamento del Mondialedi.LA CRONACA DELLE FP1RISULTATI E CLASSIFICA FP15.38 La nostradelle FP1 del GP difinisce qui. Grazie per averci seguito e appuntamento9.00 per le pre-di. A più tardi.5.36 Sicuramente più in difficoltàche non è stato brillantissimo, ma ancora ha tempo per crescere e progredire come ha fatto spesso in passato, con venerdì non esaltanti, ma con il resto del weekend in costante crescendo.